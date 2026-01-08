A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (7) a saída dos EUA de 66 organizações internacionais.\nSão 35 organizações não pertencentes à ONU e outras 31 ligadas à entidade.\nOrganizações operam contrariamente aos interesses nacionais dos EUA, disse o governo. Segundo a Reuters, a Casa Branca afirmou que as entidades promovem "políticas climáticas radicais, governança global e programas ideológicos que conflitam com a soberania e a força econômica dos EUA".\nMedida foi resultado de uma revisão de todas as organizações das quais os EUA são membros ou signatários. "Esses cortes encerrarão o financiamento e o envolvimento do contribuinte americano em entidades que promovem agendas globalistas em detrimento das prioridades dos EUA, ou que abordam questões importantes de forma ineficiente ou ineficaz, de modo que o dinheiro do contribuinte americano seja melhor alocado de outras maneiras para apoiar as missões relevantes", afirmou a Casa Branca.