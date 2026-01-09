Os Estados Unidos ampliaram nesta sexta-feira (9) o bloqueio naval contra a venda de petróleo da Venezuela, abordando e apreendendo mais um navio no Caribe. É a quinta ação do tipo desde que Donald Trump começou essa campanha, em dezembro.\nSegundo agências de notícias, forças americanas interceptaram o petroleiro Olina perto da costa de Trinidad e Tobago, perto do território venezuelano. Ele voltava de uma viagem à China na qual, suspeitam as autoridades dos EUA, havia transportado petróleo de Caracas.\nSegundo monitores de tráfego marítimo, o Olina tem bandeira de Timor Leste, o que sugere sua participação na chamada frota fantasma que usa identidades nebulosas para driblar sanções internacionais. O navio de 252 metros havia partido do porto chinês de Liuheng em 19 de dezembro.\nO americano Wall Street Journal disse que a embarcação havia feito transporte de petróleo e derivados russos diversas vezes, e estava sob sanção.