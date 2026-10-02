O governo dos Estados Unidos suspendeu o atendimento em embaixadas e consulados no Brasil a partir desta sexta-feira (2). O comunicado, publicado na véspera, diz que a decisão se dá por questões de segurança, sem citar mais detalhes sobre a motivação da medida.\nNão há, por ora, previsão para o retorno dos atendimentos presenciais.\n"Cidadãos norte-americanos que precisarem de assistência emergencial durante esse período não devem comparecer à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos", diz a nota divulgada. A orientação dada é entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.\nPouco após o anúncio dos EUA, o governo da Austrália informou que cancelou o atendimento em sua embaixada e consulados, também citando preocupações de segurança. O comunicado pede ainda que as pessoas evitem as áreas próximas das repartições diplomáticas americanas.