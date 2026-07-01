Estados Unidos e Irã realizam negociações técnicas em Doha, capital do Qatar, nesta quarta-feira (1°), na tentativa de chegar a um acordo sobre o tráfego marítimo pelo estreito de Hormuz e garantir um cessar-fogo duradouro, segundo uma fonte com conhecimento direto do caso e uma autoridade iraniana.\nJared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump, e o enviado Steve Witkoff se reuniram com o primeiro-ministro do Qatar —mediador ao lado do Paquistão— para preparar o terreno para as conversas, mas não participariam das discussões propriamente ditas, disse a fonte.\nO vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, anunciou na tarde desta quarta que a reunião de negociação foi encerrada. Os participantes concordaram que "um canal de comunicação será estabelecido até amanhã" para relatar e registrar violações do memorando, informou a agência de notícias estatal Irna, citando Gharibabadi.