O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, assinaram nesta segunda-feira (27, manhã de terça, 28, em Tóquio) um acordo-quadro para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras por meio de mineração e processamento, informou a Casa Branca em um comunicado.\nO acordo foi firmado durante a visita de Trump ao Japão, parte de sua viagem pela Ásia, enquanto os dois países buscam fortalecer suas cadeias de suprimento de terras raras, utilizadas em tudo, desde energia renovável até eletrônicos e automóveis.\nSegundo o comunicado, EUA e Japão planejam cooperar por meio de ferramentas de política econômica e investimentos coordenados para acelerar o desenvolvimento de mercados diversificados e justos para minerais críticos e terras raras.