Os Estados Unidos informaram hoje que hackers ligados ao regime do Irã iniciaram uma série de ataques contra sistemas de água e energia americanos.\nAviso foi emitido pela Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (Cisa, em inglês). O alerta, no entanto, não especifica quais instalações foram atingidas nem informou se houve danos, segundo publicou o jornal The New York Times.\nRelatório diz que grupo visava equipamentos industriais de empresa americana. Os ataques, segundo a publicação, tinham como objetivo atingir "controladores lógicos programáveis" da Rockwell Automation, empresa que ajuda indústrias a automatizar e modernizar seus processos usando tecnologia.\nIrã pode ser derrubado em uma noite, e essa noite pode ser amanhã, diz Trump\nIrã libera transporte de bens humanitários pelo Estreito de Ormuz