Os Estados Unidos começaram nesta sexta-feira (29) a cobrança de sua versão da "taxa das blusinhas", como ficou conhecida no Brasil a tarifa sobre produtos exportados de pequeno valor, sobre todos os países.
Até essa sexta-feira, havia isenção para remessas de pacotes com valor inferior a US$ 800 (R$ 4.324,96) aos EUA. A exceção era sobre pacotes vindos da China e de Hong Kong, que já tinham uma tarifa específica desde maio.
A cobrança deve aumentar os custos e interromper os modelos da cadeia de suprimentos para empresas de comércio eletrônico, consumidores e pequenas empresas que usam mercados online.