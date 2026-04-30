De acordo com o Bureau of Reclamation, apenas os mexilhões quagga e zebra são responsáveis por mais de US$ 1 bilhão por ano em custos de controle e reparos (Reprodução / Bureau of Reclamation)\nO governo dos Estados Unidos lançou um desafio que pode pagar até US$ 200 mil (cerca de R$ 998 mil) para quem apresentar uma solução capaz de conter a disseminação de mexilhões invasores que ameaçam rios, lagos e infraestrutura hídrica no país.\nO objetivo da oferta é encontrar novas tecnologias ou métodos capazes de impedir que espécies invasoras se espalhem por meio de embarcações. A iniciativa foi anunciada pelo Bureau of Reclamation, agência federal responsável por grandes sistemas de abastecimento de água e geração de energia hidrelétrica.\nEspécies como os mexilhões quagga, zebra e dourado conseguem se deslocar entre diferentes corpos d'água pegando "carona" em barcos. Pequenas quantidades de água que ficam presas nos compartimentos de lastro das embarcações podem transportar larvas ou organismos microscópicos para novos lagos e rios.