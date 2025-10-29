Nicolás Maduro (Nicolás Maduro/Instagram/@nicolasmaduro)\nUm agente federal dos Estados Unidos tentou, por meses, comprar a lealdade do piloto pessoal do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para que ele traísse o ditador e o levasse para ser preso.\nA ideia era desviar avião e prender Maduro. O agente federal Edwin Lopez pediu ao piloto que levasse a aeronave presidencial a um lugar onde autoridades americanas pudessem deter o ditador. As informações foram divulgadas pela AP (Associated Press).\nAvião cai em estacionamento e deixa mortos nos EUA\nMilhares protestam contra Trump em centenas de cidades dos EUA\nTrump sinaliza reduzir tarifas sobre o Brasil nas "circunstâncias certas"\nOferta para ser um "homem muito rico". A conversa começou em abril de 2024, em uma reunião secreta realizada em um hangar de um aeroporto. O piloto, identificado pela AP como General Bitner Villegas, saiu do encontro sem se comprometer, mas deu ao agente seu telefone e os dois trocaram mensagens em um aplicativo de mensagens criptografadas.