O regime de Nicolás Maduro na Venezuela chamou de "mentira ridícula" a decisão dos Estados Unidos de designar o Cartel de los Soles como uma organização terrorista supostamente chefiada pelo ditador.
A designação, formalizada mais cedo neste mês, passou a valer nesta segunda-feira (24). Com isso, o governo de Donald Trump equipara o grupo, cuja existência é negada por Caracas e contestada por especialistas, a facções criminosas como a venezuelana Tren de Aragua e o mexicano cartel de Sinaloa.
Ainda assim, Trump sinalizou a aliados querer conversar por telefone com Maduro, segundo o portal americano Axios. De acordo com uma pessoa próxima ao governo ouvida pelo site em condição de anonimato, "ninguém está planejando, neste momento, entrar lá [na Venezuela] e atirar nele ou sequestrá-lo".