O governo dos Estados Unidos retomou, nesta segunda-feira (5), os atendimentos na embaixada e nos consulados no Brasil. As representações diplomáticas haviam fechado as portas na sexta-feira (2), alegando questões de segurança.\nEm comunicado, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou à reportagem que todos os serviços estão funcionando. A nota, porém, não esclarece como ficará a situação das pessoas que tinham agendamento na sexta e não foram atendidas, nem detalha a motivação do fechamento.\nComo mostrou a Folha de S.Paulo, o motivo foi um perfil em rede social que dizia que colocaria uma bomba na embaixada americana. Uma operação policial chegou ao autor da ameaça ainda na sexta e não encontrou nada.\nViajantes que tentaram entrar no consulado americano em São Paulo na sexta encontraram as portas fechadas e oito viaturas de policiais militares na calçada. Um deles relatou à reportagem que gastou ao menos R$ 4.000 para vir de Ponta Grossa, no Paraná, apenas para o agendamento.