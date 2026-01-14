Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida vale para quem pretende morar nos EUA —ou seja, não se aplica a turistas, estudantes em intercâmbio e trabalhadores que atuarão no país por tempo determinado, por exemplo.\nA informação, divulgada inicialmente pela Fox News, foi confirmada à Folha pelo Departamento de Estado. Procurada, a pasta respondeu inicialmente em uma frase que "está pausando o processo de vistos de imigração para 75 países", sem especificar se há restrições específicas para cada tipo de visto.\nMais tarde, em publicação nas redes sociais, o departamento informou que a suspensão é destinada às nações "cujos migrantes usufruem a assistência de bem-estar social dos americanos em níveis inaceitáveis". "A suspensão continuará em vigor até que os EUA possam assegurar que novos imigrantes não extrairão bem-estar do povo americanos." Não está, claro, porém, quais os critérios para definir uma susposta exploração indevida dos serviços de assistência.