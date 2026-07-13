Em meio à renovada troca de ataques com o Irã em torno do estreito de Hormuz, o presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos deverão tomar controle da via marítima e cobrar por isso.\nNós vamos manter o controle do estreito e provavelmente administrá-lo. Seremos os guardiões do estreito. Talvez o anjo da guarda do estreito. E deveríamos ser reembolsados por isso", afirmou o republicano à Fox News.\nTrump já havia feito menção a controlar o tráfego marítimo na rota por onde passava um quinto do petróleo e do gás natural do mundo antes do início da guerra lançada pelos EUA e Israel contra a teocracia, em 28 de fevereiro.\nNa mais recente fala, no fim de junho, ele havia dito que não deveria haver pedágio para o trânsito de navios na região, como o Irã quer, mas que se houvesse ele deveria ser pago pelos países aos EUA.