Os Estados Unidos voltam a atacar o Irã pela nona noite seguida, no Oriente Médio. A Central de Comando norte-americana anunciou que está novamente atacando Teerã. O comunicado foi publicado nas redes sociais na noite deste domingo (19).\nO ataque, segundo os EUA, é uma nova retaliação aos bombardeios iranianos no Estreito de Hormuz. Ainda não há informação sobre vítimas ou danos à infraestrutura do Irã.\nExplosões foram ouvidas em ao menos cinco cidades iranianas, de acordo com a Al Jazeera. Os alvos são locais importantes, como dois portos estratégicos na região.\nEUA atacam Irã após morte de militares americanos na Jordânia\nTerremoto de magnitude 7,4 atinge o México\nSistema de defesa aéreo do Irã teria interceptado um drone no sul do Irã, de cordo com agência de notícias Mehr. Não foi confirmada a origem do drone, mas a derrubada aconteceu logo após o anúncio dos ataques por parte dos EUA.