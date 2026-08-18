Um dos mais populares políticos da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, pediu nesta terça-feira (18) que o país realize imediatamente eleições para "restaurar o processo democrático". Acusou a gestão liderada por Volodimir Zelenski de corrupção em tempos de guerra e de "crise sistêmica de governança".\nFedorov havia sido demitido pelo presidente ucraniano em 16 de julho, tendo desencadeado uma onda de protestos que derrubou um de seus rivais dentro do governo, o então chefe das Forças Armadas Oleksandr Sirskii.\nOs manifestantes não se deram por satisfeitos e continuaram nas ruas, exigindo a volta do jovem e enérgico Fedorov, de 35 anos.\nFicou evidente que o problema dele ia além de enfrentar militares da velha guarda por defender o uso intensivo de novas tecnologias e aprimorar processos de compras: o então ministro havia entrado em conflito Zelenski, ameaçando roubar-lhe protagonismo.