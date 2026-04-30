O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Eyal Zamir, ameaçou nesta quarta-feira (29), no sul do Líbano, atacar o grupo extremista Hezbollah "além da linha amarela", que delimita uma área controlada por tropas israelenses na região fronteiriça, segundo um comunicado militar.\n"Qualquer ameaça, onde quer que venha, contra nossas comunidades ou nossas forças, mesmo além da linha amarela e ao norte do rio Litani, será eliminada", afirmou, de acordo com o texto divulgado após sua visita às tropas, no que Israel define como uma "zona segura" estabelecida no sul do território libanês.\nHá pouco mais de uma semana, as forças israelenses estabeleceram a "linha amarela" semelhante à que separa suas tropas do território ainda controlado pelo Hamas na Faixa de Gaza. Israel já havia acrescentado, no entanto, que atacou pessoas consideradas suspeitas por terem se aproximado de soldados ao longo da linha.