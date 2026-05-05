Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na China deixou 21 mortos e 61 feridos. Xi Jinping pediu uma investigação, segundo a mídia estatal.\nA tragédia ocorreu na cidade de Changsha, na província de Hunan, um importante polo de fabricação do setor. A explosão atingiu a empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company por volta das 16h40 no horário local, informaram emissoras estatais.\nCerca de 500 profissionais trabalharam no resgate. Segundo o jornal South China Morning Post, bombeiros e equipes de saúde foram ao local para socorrer as dezenas de vítimas.\nPresidente da China apresenta plano de quatro pontos para paz no Oriente Médio\nChina impede acesso a redes sociais estrangeiras, mas mantém perfis oficiais ativos\nLula deve ir aos EUA encontrar Donald Trump nesta semana\nA China domina o mercado global de fogos de artifício. O país exportou US$ 1,14 bilhão no ano passado, o que representa mais de dois terços das vendas mundiais, segundo o Observatório da Complexidade Econômica.