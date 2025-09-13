Uma explosão em Madri deixou ao menos 21 feridos, 3 deles em estado grave, de acordo com serviços de emergência da capital da Espanha, neste sábado (13).\nA explosão ocorreu por volta das 15h no horário local (10h em Brasília), e até o momento não há confirmação oficial sobre a causa do incidente.\nSegundo o jornal El País, que fala em 25 feridos, a origem da explosão foi um vazamento de gás em local de Puente de Vallecas, um bairro no sudeste da capital. Imagens divulgadas pelo serviço de emergência mostram o que parece ser um café destruído.\nCaminhão-tanque explode no México e deixa ao menos 10 mortos e 70 feridos\nExplosão em fábrica deixa feridos e desaparecidos\nHomem morre após explosão de pneu em borracharia; vídeo\nA explosão danificou um edifício residencial acima do local do incidente e um bar ao lado, ainda de acordo com o jornal espanhol, que relata equipes de resgate trabalhando manualmente entre os escombros devido a possível instabilidade do prédio após o impacto. Pessoas no edifício foram retiradas do local.