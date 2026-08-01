Uma explosão matou ao menos três pessoas em um restaurante de luxo na região central de Moscou por volta das 20h (14h em Brasília) deste sábado (1º). A polícia ainda não disse qual foi o motivo do incidente, gerando suspeitas de que possa se tratar de mais um ataque ucraniano contra oficiais russos na capital.\nDezessete pessoas foram hospitalizadas em estado grave, segundo a mídia moscovita. A especulação inicial era de um acidente com gás. Mas logo surgiu uma lista de generais do alto escalão que fizeram aniversário recentemente e poderiam estar celebrando o local.\nA suspeita ganhou força porque o restaurante Balzi-Rossi havia anunciado em seu site que estaria fechado neste sábado para um banquete comemorativo, sem especificar de quem era.\nSegundo imagens de rede social, havia ao menos um ônibus da Guarda Nacional de Vladimir Putin estacionado nas redondezas do local. Além disso, havia carros com as placas pretas usadas por militares.