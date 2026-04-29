O Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) anunciou nesta quarta-feira (29) a manutenção da taxa de juros entre 3,5% e 3,75% na última reunião de Jerome Powell como presidente do órgão. O mandato dele termina em 15 de maio e o presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Kevin Warsh como seu substituto. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado.\nÉ a terceira reunião consecutiva que os juros são mantidos, apesar da pressão feita por Trump para a redução da taxa. O Fed manteve a taxa devido à preocupação com os efeitos da guerra no Irã, que gerou aumento generalizado de preços em todo o mundo.\nEm comunicado, o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) disse que "os desdobramentos no Oriente Médio estão contribuindo para um alto nível de incerteza sobre as perspectivas econômicas".\nOs EUA enfrentam uma disparada no preço da gasolina, que atingiu nessa terça-feira (28) o seu maior valor em quatro anos, e viram a inflação acelerar 0,9% em março, maior aumento desde junho de 2022, e atingir o acumulado de 3,3% em 12 meses. Para o FOMC, a "inflação está elevada".