A Copa do Mundo de 2026 vai oferecer salas sensoriais em todos os 16 estádios do torneio, em uma iniciativa de acessibilidade anunciada pela Fifa.\nEspaços de descompressão estarão disponíveis em todos os 104 jogos, ao longo de 39 dias de competição. O torneio começa em 11 de junho, e os ambientes estarão localizados dentro do estádio ou na área de experiência do torcedor, dependendo da sede.\n"O futebol une o mundo, e nosso objetivo é ajudar todos a participar do esporte, seja como jogador ou como torcedor. Temos orgulho de que a Copa do Mundo de 2026 seja o primeiro torneio a receber a designação Sensory Inclusive", disse Heimo Schirgi, diretor de operações da Copa do Mundo de 2026.\nSalas terão iluminação reduzida, menos ruído e recursos táteis, além de assentos confortáveis. Segundo a Fifa, os espaços também vão contar com TVs com conteúdo visual calmante, pensado para apoiar relaxamento e regulação sensorial.