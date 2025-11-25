Um italiano se tornou alvo das autoridades por suspeita de fraude em benefícios após se passar pela própria mãe, morta em 2022, para continuar recebendo a pensão de sua genitora. As informações são do jornal Corriere Della Sera.\nO homem de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, se passou pela própria mãe, Graziella Dall'Oglio. O caso ocorreu na cidade de Borgo Virgilio, na província de Mântua, na Itália, em 11 de novembro de 2025, mas foi noticiado agora.\nGraziella morreu em 2022. O homem manteve o falecimento em segredo para continuar recebendo mensalmente a pensão dela. O valor do benefício não foi divulgado.\nÔnibus despenca de desfiladeiro no Peru, e ao menos 37 morrem\nTerra tem uma nova lua? O que é o PN7 2025, que vai seguir planeta até 2083\nEUA e Japão assinam acordo para garantir fornecimento de terras raras, diz Casa Branca