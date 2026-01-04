A fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima (RR), amanheceu aberta e tranquila neste domingo (4). O trânsito de veículos e pessoas não difere de um fim de semana qualquer e mantém fluxo semelhante ao do sábado (3), quando a fronteira chegou a ser fechada após o ataque dos Estados Unidos a Caracas e a captura do ditador Nicolás Maduro.\nA reportagem conversou com ao menos oito venezuelanos que faziam o caminho de ida e volta na fronteira. Com sorriso no rosto e comemorando a queda de Maduro ou apreensivos, todos levantam os ombros ao serem questionados sobre o que vem pela frente para a Venezuela.\nFoi-se Maduro e se foi o petróleo, é tudo que sei, afirmou em espanhol uma senhora que não informou o nome, sob risadas da família venezuelana que passava ao lado e retornava a Santa Elena de Uairén, a cidade fronteiriça do país vizinho, após fazer compras diárias, como pães e outros alimentos.