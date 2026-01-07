"É tempo de lealdade; duvidar é traição", diz um letreiro no lado venezuelano do posto de fronteira com Pacaraima (RR). À frente, logo ao lado da passagem de carros pouco fiscalizada, um cartaz de cerca de 2 metros de altura traz a fotografia de Edmundo González e a frase "estamos te procurando".\nO opositor se declara presidente legítimo da Venezuela e o vencedor de fato do pleito de julho de 2024. Na ocasião, a ditadura oficializou Nicolás Maduro para um terceiro mandato a despeito de denúncias de fraude feitas pela oposição e observadores internacionais.\nA reportagem foi orientada a não fotografar o cartaz para evitar estranhamentos com os militares do posto.\nQueda de Maduro reacende esperança por liberação de presos políticos\nTrump descarta eleições na Venezuela em 30 dias e diz que precisa 'consertar o país primeiro'