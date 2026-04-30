O preço médio da gasolina na Califórnia voltou a bater US$ 6 (cerca de R$ 29,9, na cotação atual) por galão, em meio à alta do petróleo desde o início da guerra contra o Irã. Cada galão tem cerca de 3,8 litros de combustível. As informações são da CNBC.\nMotoristas na Califórnia pagavam em média US$ 6,01 por galão na quinta-feira. O valor é o mais alto no estado desde outubro de 2023 e coloca a Califórnia como o local com a gasolina mais cara dos EUA.\nPreço no estado subiu cerca de 30% desde o fim de fevereiro, quando EUA e Israel iniciaram a guerra contra o Irã. A alta levou o combustível a superar novamente a marca de US$ 6 por galão pela primeira vez desde 2023.\nQueda de avião em aeroporto deixa dois mortos e 10 feridos na Austrália\nFed mantém juros nos EUA entre 3,5% e 3,75%, e alerta para alta da inflação e efeitos da guerra com Irã