O Peru colocou, neste mês, a América do Sul no mapa do movimento Geração Z, assim denominado em referência aos seus principais participantes, nascidos de 1997 a 2012, ou seja, já na era digital. Como ocorreu em protestos em países da África e da Ásia, também foi usada a bandeira da série de mangá One Piece como o novo símbolo de movimento dos jovens ao redor do planeta, que se mobilizam usando redes sociais.\nEm Lima, capital peruana, as manifestações foram contra o Congresso e o novo governo do país, além de motivada por uma onda de extorsões e assassinatos do crime organizado que abalam o país andino. A crise de segurança precipitou a destituição da presidente Dina Boluarte, ocorrida após votação no Congresso no último dia 10.\nO político de direita José Jeri, 38, então presidente do Parlamento, assumiu o posto até julho de 2026, quando deverá entregar o poder ao vencedor das eleições gerais do próximo ano.