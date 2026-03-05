A goiana Letícia Oliveira Alves, de 38 anos, foi oficialmente identificada como a mulher encontrada morta em abril de 2024 em uma área de floresta na cidade de Coaticook, no Canadá, próxima à fronteira com os estados de Vermont e New Hampshire, nos Estados Unidos. O laudo de identificação por DNA feito pela polícia canadense só foi entregue agora à família da brasileira. A causa da morte ainda não foi determinada pelas autoridades do país. O primo dela, Frederico Alves Oliveira, disse que o caso foi arquivado.\nTem muitas informações contraditórias que as autoridades nos passaram todos esses anos... As autoridades não escutaram nosso grito de socorro”, lamentou Frederico ao repórter Vinícius Silva, do G1 Goiás.\nA polícia informou, em documento laboratorial, que o material genético coletado nos restos mortais apresentou concordância absoluta com o perfil de Letícia, registrado no banco de dados do FBI.