País considerado uma bolha de estabilidade na região do Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos (EAU) viram a rotina dar lugar à apreensão neste fim de semana, após ataques iranianos — em retaliação a ofensivas de EUA e Israel — afetarem cidades consideradas exemplos de segurança no mundo, como a capital, Abu Dhabi, e Dubai, destino bastante procurado por brasileiros para atividades de lazer e negócios. Entre os relatos de tensão que repercutiram nas redes sociais está o da empresária goiana Nayara Araújo, de 34 anos. Ao POPULAR, ela conta que o momento de maior tensão foi na madrugada de sábado para domingo, quando precisou passar a noite em um abrigo no subsolo do hotel onde está hospedada com o marido.\nProprietária de uma marca beachwear em Goiânia, ela está em visita a Dubai a trabalho, para fotografar o lançamento de sua próxima coleção roupas de moda praia. Depois de passar pela Arábia Saudita e chegar aos EAU, teve a programação interrompida pela escalada do conflito na região. “O desespero maior foi no primeiro dia, porque achávamos que eram mísseis caindo aqui e ainda teve um alerta no celular. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Só depois entendemos que era o barulho dos mísseis, que tinham como alvo as bases americanas, sendo interceptados (pelas forças de segurança locais).”