No quarto dia de conflito no Oriente Médio, goianos que moram na região do Golfo Pérsico (chamado pelos árabes de Golfo Arábico) se preocupam com a possibilidade de escalada do conflito. Nos Emirados Árabes Unidos, após um dia de aparente tranquilidade, a situação voltou a ficar tensa. “Hoje fiquei mais ansiosa, me lembrou o primeiro dia”, disse ao POPULAR a criadora de conteúdo goianiense Sindy Guimarães Mohammed, de 33 anos, após um míssel direcionado à embaixada dos Estados Unidos em Dubai ser interceptado, com a queda dos destroços tendo causado um incêndio.\n“Hoje à noite houve muito barulho e jatos passando, mais do que na noite anterior. Começaram no fim da tarde e se intensificaram. Eu vi da minha janela uma interceptação virar uma bola de fogo”, relata.\nSindy se mudou para Dubai há 11 anos para se casar com o comerciante indiano Hamza Mohammed, de 31. Apesar das notícias e rumores de guerras serem constantes na região, ela conta que não esperava viver algo parecido. “Os conflitos no Oriente Médio sempre pareceram bem distantes de nós. As relações diplomáticas dos EAU me passavam muita segurança. Então, uma situação assim pegou todos nós de surpresa”, explica.