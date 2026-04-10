O ministro da Fazenda Dario Durigan anunciou nesta sexta-feira (10) um acordo de cooperação entre a Receita Federal do Brasil e o órgão de fiscalização fronteiriça dos Estados Unidos para combater o tráfico de drogas e armas entre os dois países.\nA parceria prevê que autoridades americanas compartilhem com o Brasil imagens de raio-x e relatórios de inteligência de containers com destino ao Brasil, ao passo que os brasileiros também enviarão aos EUA dados sobre apreensões de armas e drogas com origem americana.\nSegundo o Ministério da Fazenda, a nova iniciativa, chamada de MIT ("time de interdição mútua", na sigla em inglês), é fruto das conversas entre os presidentes Lula e Donald Trump.\nOcorre, também, enquanto os Estados Unidos discutem a ideia de classificar o PCC e o Comando Vermelho –duas maiores facções criminosas do Brasil– como organizações terroristas. O ministro da Fazenda, porém, diz que os americanos não trouxeram esse tema para as conversas com o Brasil e afirma que soube do assunto pela imprensa.