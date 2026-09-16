O governo Donald Trump afirmou que o Brasil "falhou em confrontar" o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho e disse que as duas facções transformaram o país em um centro para o fluxo global de cocaína.\nA crítica aparece em um documento anual enviado pela Casa Branca ao Congresso americano nesta terça-feira (15), documento publicado anualmente em que a Casa Branca identifica os países considerados grandes produtores de drogas ilícitas ou importantes rotas de trânsito para o narcotráfico e avalia os esforços de governos estrangeiros no combate às drogas.\nO documento é exigido por lei e enviado anualmente ao Congresso. A Casa Branca ressalva que a inclusão de um país na lista de grandes produtores ou rotas de drogas não representa necessariamente uma avaliação negativa sobre os esforços de seu governo, já que a classificação também leva em conta fatores geográficos, comerciais e econômicos.