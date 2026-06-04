Líbano e Israel concordaram com a implementação de um cessar-fogo, segundo um comunicado conjunto divulgado pelo Departamento de Estado americano nesta quarta-feira (3), após negociações em Washington.\nA trégua está condicionada à completa cessação de disparos por parte do grupo extremista Hezbollah, alinhada ao Irã, e à evacuação de todos os seus membros da região ao sul do rio Litani, segundo o comunicado. Os dois lados haviam concordado com um cessar-fogo no mês passado, mas as hostilidades continuaram.\nEUA propõem mais uma tarifa contra Brasil depois de investigação sobre trabalho forçado\nEm Goiás, Lula eleva o tom contra Flávio após tarifaço\nAtaque dos EUA ao Pix é recado a países que estudam seguir caminho do Brasil, dizem autoridades\nIsrael invadiu o Líbano em março em perseguição ao Hezbollah, que disparou através da fronteira em apoio a Teerã depois de Washington e Tel Aviv iniciarem a guerra contra o país persa.