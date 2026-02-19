A greve geral de 24 horas convocada pelas principais centrais sindicais da Argentina nesta quinta-feira (19) em protesto contra a reforma trabalhista do presidente Javier Milei interrompeu o funcionamento dos principais aeroportos do país e provocou cancelamentos e reprogramações de voos entre Buenos Aires e o Brasil.\nNo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pelo menos 21 voos com origem ou destino à Argentina foram cancelados nesta manhã, incluindo partidas e chegadas de Buenos Aires e Mendoza.\nAs rotas envolviam companhias como Aerolíneas Argentinas, Gol, Latam, além de voos internacionais operados por Delta, Air France e outras.\nCongresso do Peru derruba presidente e declara cargo vago às vésperas das eleições\nAvalanche deixa nove esquiadores desaparecidos na Califórnia\nEx-príncipe Andrew é preso por suspeita de conduta imprópria, diz imprensa