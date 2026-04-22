A guerra no Irã causou a perda de mais de dois milhões de empregos e agravou a crise econômica do país. O vice-ministro do Trabalho do Irã, Gholamhossein Mohammadi, divulgou os dados de desemprego nesta semana. Ele afirmou que as estimativas iniciais apontam a perda de mais de um milhão de postos de trabalho e dois milhões de desempregados diretos e indiretos.\nO conflito causou danos severos à infraestrutura crítica iraniana. As instalações de petróleo e gás e as fábricas dos setores petroquímico, de aço e de alumínio sofreram os maiores prejuízos.\nO governo iniciou programas para treinar e recrutar trabalhadores para a reconstrução do país. "Nossa abordagem mudou da quantidade para a qualidade, com foco no treinamento para reconstrução, energia renovável e economia digital", disse Mohammadi.