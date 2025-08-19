O Hamas concordou nesta segunda-feira (18) com uma proposta de cessar-fogo com Israel que inclui o retorno de metade dos reféns mantidos pelo grupo terrorista na Faixa de Gaza e a libertação de alguns prisioneiros palestinos por Tel Aviv.\nBasem Naim, alto funcionário do Hamas, confirmou a aprovação da proposta. Segundo o grupo, outras facções palestinas também comunicaram aos mediadores que estão de acordo. Ainda não houve resposta de Tel Aviv, mas um funcionário do governo israelense confirmou que o posicionamento foi recebido.\nEu, como vocês, ouço os relatos na mídia, e a partir deles é possível ter um entendimento: o Hamas está sob imensa pressão", afirmou o premiê Binyamin Netanyahu em vídeo divulgado pelo seu gabinete.\nNetanyahu decidiu tomar o controle total de Gaza, diz TV israelense\nIsrael retoma envio aéreo de comida a Gaza após críticas por fome na região