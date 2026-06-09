Um helicóptero do Exército dos EUA caiu perto do Estreito de Hormuz hoje e dois pilotos foram resgatados sem ferimentos.\nQueda ocorreu sobre uma das rotas marítimas mais sensíveis do mundo, por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado globalmente. De acordo com a imprensa americana, ainda não está claro por que a aeronave caiu na região\nTrump afirmou que os militares vão divulgar um relatório sobre o incidente. "Os pilotos estão bem", disse o presidente, ao falar com repórteres antes de embarcar no Air Force One.\nChefes de polícia e ex-servidor do MP-SP são presos por suspeita de serem infiltrados do PCC\nIsrael ignora apelo de Trump, retalia contra Irã e enterra cessar-fogo\nAtaque russo mata 4 pessoas em Kiev após Zelensky propor reunião com Putin\nTipo de helicóptero e causa ainda não foram confirmados oficialmente pelo Pentágono. O New York Times informou que a aeronave seria um Apache e citou duas pessoas informadas sobre o caso.