Um homem foi abatido e levado ao hospital após atirar contra policiais perto da Casa Branca.\nO suspeito foi abatido e levado para o Hospital George Washington, segundo a agência Reuters. Não há informações sobre o estado de saúde e nem como ele foi imobilizado.\nO homem se aproximou de um posto de controle e começou a atirar contra os policiais. Um oficial disse à Reuters que o homem possui distúrbios emocionais, e que uma ordem de restrição já havia sido emitida contra ele anteriormente.\nRepórteres da CNN ouviram tiros próximo da Casa Branca. Segundo o site de notícias, após o ocorrido, houve um bloqueio do Serviço Secreto dos EUA no local. A imprensa, que estava no gramado da Casa Branca, foi levada às pressas para uma sala. Ainda, segundo a CNN, os repórteres ouviram agentes do Serviço Secreto gritar "abaixem-se" e alertar sobre "tiros disparados". Uma repórter da ABC News, Selina Wang, gravou o momento.