Um homem de 30 anos foi preso hoje em Cambridgeshire, na Inglaterra, acusado de tentativa de homicídio após supostamente jogar um menino de três anos no habitat de crocodilos de um zoológico.\nCaso ocorreu no Johnsons of Old Hurst, por volta das 13h (9h no horário de Brasília). Zoológico fica localizado a 20 quilômetros de Cambridge, no Reino Unido.\nIdentidade do homem não foi revelada. Informações preliminares indicam que ele reside no condado vizinho de Norfolk, a aproximadamente 101 quilômetros do zoológico.\nAinda não se sabe a dinâmica do caso. Testemunhas afirmaram que o menino foi jogado pelo suspeito no habitat dos crocodilos, e a inspetora-detetive Verity McCann afirmou que a investigação indica que o homem e a criança não se conheciam.\nMenina desaparecida: pegadas são achadas em estrada próxima a fazenda onde menina sumiu em Doverlândia