Um ex-aluno abriu fogo em uma escola profissionalizante no sudeste da Turquia, deixou ao menos 16 feridos e se matou, de acordo com informações preliminares das autoridades locais.\nA polícia e equipes de emergência foram acionadas para um colégio em Siverek, na província de Sanliurfa, após disparos na manha de hoje. Segundo o governador Hasan Sildak, o atirador tinha 18 anos, usou uma espingarda e atirou de forma aleatória antes de se esconder dentro do prédio.\nAo menos, dez estudantes, quatro professores, um funcionário da cantina e um policial ficaram feridos, de acordo com o governo local. A maioria recebeu atendimento em Siverek, mas cinco professores e alunos foram transferidos para um hospital na capital provincial por estarem em estado mais grave, disse Sildak.\nAtaques ao Líbano fazem Irã ameaçar deixar cessar-fogo e parar navios em Hormuz