O homem que desarmou um dos atiradores responsáveis pelo atentado na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália, recebeu ontem cerca de R$ 9 milhões de uma vaquinha organizada para ele.
Dinheiro foi doado por mais de 43 mil pessoas de todo o mundo. Refugiado sírio, dono de uma loja de frutas e pai de dois filhos, Ahmed al Ahmed, 42, levou dois tiros ao desarmar um dos atiradores.
Ahmed recebeu um cheque das mãos do influenciador Zachery Dereniowski. Foi ele o responsável por organizar a vaquina no site GoFundMe, que recebeu doações do bilionário americano Bill Ackman, da comediante Amy Schumer e do rapper australiano Charlton Howard, conhecido como Kid Laroi.