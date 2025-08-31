A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez, conhecida como AOC, quer que o governo americano apresente as razões pelas quais o Brasil seria uma ameaça aos Estados Unidos que justifique as sanções aplicadas por Donald Trump.\nO pedido foi feito por meio de uma proposta de emenda ao projeto de lei que define o Orçamento da Defesa dos EUA e precisaria ser aprovada pelos parlamentares para ser acatada.\nComo os democratas são minoria no Congresso americano, dificilmente a medida passará. Ainda assim, a apresentação do texto representa um gesto da parlamentar, que é uma das figuras mais proeminentes do partido Democrata nos EUA.\nO projeto que prevê o orçamento da Defesa já tem 985 propostas de emenda. Na sugestão, AOC pede que o órgão envie ao Congresso um relatório detalhando quais seriam as políticas e práticas do governo do Brasil que "constituem uma ameaça incomum e extraordinária" à segurança nacional, à política externa e economia dos EUA.