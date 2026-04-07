Um gesto de gentileza transformou a aposentadoria de um entregador de pizzas nos Estados Unidos em uma história viral de solidariedade. Dan Simpson, 68, já arrecadou mais de US$ 106 mil (cerca de R$ 546 mil) em doações depois que um vídeo mostrou que ele saiu de sua rota de entrega para comprar um refrigerante que estava em falta no pedido de um cliente.\nO episódio aconteceu em 27 de março, em Boise, no estado de Idaho. Simpson trabalha como entregador da rede Domino's e havia recebido um pedido que incluía uma Coca-Cola Diet. Ao chegar ao restaurante para retirar o pedido, descobriu que o produto estava em falta.\nSem conseguir contato com o cliente para saber se ele queria outro refrigerante, o entregador decidiu resolver a situação por conta própria. Ele foi até uma loja de conveniência e comprou duas garrafas para completar a entrega.