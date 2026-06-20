O dia que seria de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã, destinadas a transformar o memorando de entendimento firmado no último domingo (14) e assinado na quarta (17) em um acordo de paz permanente, marcou o aumento das incertezas sobre o fim da guerra no Oriente Médio. Uma rodada de conversas técnicas que deveria ocorrer nesta sexta-feira (19), na Suíça, foi adiada.\nO primeiro item do acordo determina que “EUA e Irã, junto a aliados, declaram fim imediato de todas as operações militares - inclusive no Líbano - e se comprometem a não iniciar novos conflitos nem ameaçar a soberania um do outro”. Porém, nesta sexta, houve novos ataques entre as forças de Israel e o grupo extremista Hezbollah.\nEm ações que marcam um aumento da violência na região, quatro soldados israelenses foram mortos numa das ofensivas mais letais já feitas pela organização xiita desde o início do conflito, de acordo com Tel Aviv, enquanto bombardeios atribuídos a Israel mataram pelo menos 47 pessoas em território libanês.