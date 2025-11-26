Um incêndio atinge várias torres de um complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong, nesta quarta-feira (26), com colunas de fumaça cinza espessa saindo do local enquanto os serviços de emergência tentam conter as chamas.\n"Quatro pessoas foram confirmadas mortas, duas estão em estado crítico e uma em condição estável", disse um representante do Departamento de Serviços de Informação do governo.\nIncêndio aumenta tensão na reta final da COP30 em Belém\nIncêndio atinge pavilhão da COP30 e local é evacuado\nVárias pessoas estão presas no interior dos prédios, informou a emissora pública RTHK, citando a polícia, enquanto duas pessoas sofreram queimaduras graves, segundo a mesma fonte.\nBombeiros também ficaram feridos enquanto tentavam apagar o fogo.\nO Corpo de Bombeiros disse que recebeu relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, em Tai Po.