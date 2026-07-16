Um incêndio em um orfanato nos arredores de Argel, capital da Argélia, deixou ao menos 11 mortos e 19 feridos na madrugada de hoje (16).\nO fogo atingiu a instituição Dar al Aitam, no bairro de Mohammadia, por volta das 3h30. A Defesa Civil enviou dez caminhões de bombeiros e 16 ambulâncias para combater as chamas e socorrer as vítimas.\nEntre os feridos, dez pessoas sofreram queimaduras de gravidade variável. As equipes de resgate também conseguiram retirar cinco pessoas com deficiência do local e levá-las para uma área segura.\nAs autoridades locais ainda investigam o que causou o início do fogo. A Defesa Civil informou que os trabalhos no local continuam e ainda não divulgou a identidade ou a idade das vítimas.\nVelas provocaram incêndio que destruiu imagem de Nossa Senhora em Nerópolis\nAvião carregado com droga faz pouso forçado em fazenda de Goiás