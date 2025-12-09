-Incêndio Indonésia (1.3347512)\nUm incêndio atingiu nesta terça-feira (9) um prédio comercial de sete andares em Jacarta, capital da Indonésia, e matou ao menos 20 pessoas, segundo as autoridades locais. O fogo teria começado no primeiro andar do edifício por volta do meio-dia local (2h de Brasília), após a explosão de uma bateria, e depois teria se espalhado para os andares superiores (assista acima).\nAlguns funcionários estavam almoçando no prédio naquele momento, afirmou a jornalistas o chefe da polícia de Jacarta, Susatyo Purnomo Condro .\nSegundo ele, entre vítimas havia cinco homens e 15 mulheres, incluindo uma mulher grávida, e a maioria das pessoas morreu por asfixia e não apresentava queimaduras visíveis.\nOs corpos foram encaminhados ao hospital para a realização de autópsias.\nEquipes de bombeiros continuaram trabalhando no local ao longo do dia em busca de possíveis sobreviventes e de outras vítimas. "Estamos focados na evacuação das vítimas e no resfriamento do local após o incêndio", disse Condro.