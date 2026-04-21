Negociadores dos Estados Unidos estão a caminho do Paquistão para mais uma rodada de conversas com autoridades iranianas, mas a mídia estatal iraniana disse que autoridades de Teerã podem não comparecer às discussões.\nÀ agência Reuters, uma fonte iraniana de alto escalão afirmou nesta segunda-feira (20) que o país está considerando participar das negociações de paz, mas que a decisão final ainda não foi tomada.\nO presidente Donald Trump disse ao jornal New York Post que o vice-presidente J. D. Vance chegaria a Islamabad em algumas horas, liderando uma delegação americana. Mas, segundo o jornal The New York Times, o vice-presidente só embarcará na terça.\nGoverno Trump manda delegado da PF que atuou no caso Ramagem deixar os EUA\nLivro descreve morte de Francisco e marca primeiro ano sem o papa argentino