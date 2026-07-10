A influenciadora brasileira Kauana Bilhar, 26, morreu ao cair de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes, na última terça-feira (7).\nEla teria caído do 27º andar do edifício onde morava com a namorada, segundo familiares relataram à TV Record.\nNatural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Kauana mudou-se neste ano para São Paulo, em busca da carreira de modelo, e lá conheceu a namorada, Bárbara Arantes, também modelo.\nAs duas estavam juntas havia pouco mais de três meses e decidiram morar em Dubai, segundo a família.\nA polícia local investiga o caso. A mãe de Kauana, Darla Bilhar, descartou a hipótese de suicídio.\nEla tinha muita sede de viver, muita. Eu não consigo acreditar que a minha filha se tirou a vida [sic]. Eu só preciso que seja esclarecido da melhor forma possível pra mim tentar descansar meu coração. Meu coração está em pedaços. Minha vida nunca mais vai ser a mesma", disse emocionada, em entrevista à TV Record.