Adriana Garcia, influenciadora mexicana de 30 anos, morreu após ter complicações durante uma cirurgia plástica em Culiacán, no México.\nAdriana passou pelo procedimento em uma clínica da cidade mexicana na terça-feira (22). As autoridades locais ainda não informaram a causa oficial da morte e investigam o caso.\nInfluenciadora publicava conteúdos sobre beleza e estilo de vida e tinha mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. Ela também mantinha parceria comercial com a Drop Shop, empresa que vende itens de luxo.\nMorre Luiz Carlos Barreto, um dos maiores produtores de cinema do Brasil, aos 98 anos\nAtriz de 'Godzilla x Kong', Kaylee Hottle morre aos 18 em acidente\nA loja com a qual Adriana trabalhava lamentou a morte da influenciadora em uma publicação nas redes sociais. "Hoje nos despedimos de um membro da família Drop Shop. Sua memória permanecerá conosco. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, à filha e aos amigos", escreveu a empresa.