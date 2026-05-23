O principal negociador do Irã, o presidente do Parlamento persa, Mohammad Ghalibaf, afirmou neste sábado (23) ao chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir, em Teerã, que os Estados Unidos não negociam com honestidade para encerrar a guerra e que seu país não cederia seus direitos, informou a TV estatal iraniana.\nGhalibaf diz ainda que as Forças Armadas do país reconstruíram suas capacidades militares durante o cessar-fogo e que, se os EUA "reiniciarem a guerra de forma insensata", as consequências seriam "mais contundentes e amargas" do que no início do conflito.\nUm esforço de mediação regional liderado por Islamabad tenta reduzir as diferenças entre o Teerã e Washington após semanas de guerra que deixaram o estreito de Hormuz bloqueado para a maior parte das embarcações cruzando a via marítima, ainda que em meio a tenso e frágil cessar-fogo.